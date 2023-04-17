İnegöl Belediyesi’nin Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan Akpınar Kavşağında Ocak ayında başlattığı düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “Yan kolların da asfaltlama çalışmalarını bir iki gün içerisinde tamamlayarak tüm hatlarıyla kavşağı bayrama kadar hizmet açmayı hedefliyoruz” dedi.

İnegöl’ün daha önce de pek çok kez gündeme gelen Yenişehir Caddesi üzerindeki Akpınar Kavşağında yaşanan sorunların giderilmesi adına Ocak ayında İnegöl Belediyesi tarafından çalışma başlatılmıştı. İnegöl Belediyesi’nin kavşakta başlattığı çalışmada sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sinyalizasyon montajlarını yaptığı, bir yandan da asfaltlama çalışmalarının sürdüğü bölgede, ortadaki dönel kavşak kaldırılarak akıllı kavşak modeline geçildi. Kozluca mevkiini OSB’ye bağlayan kavşağın yol akslarına uygun şekilde düzenlenmesi tamamlanırken, bu çalışma sırasında BOTAŞ’ta bölgedeki hatlarını yenileyip güçlendirdi. Aynı anda altyapı çalışmaları da gerçekleşmiş oldu.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARDAKİ SON DURUMU YERİNDE GÖRDÜ

Yenişehir Caddesi üzerinde asfaltlama ve yol çizgileri de büyük ölçüde tamamlandı. Bölgede yan yolların düzenlenmesi ve asfalt çalışmaları ile sinyalizasyon montaj çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaların son halini yerinde gördü ve bayram öncesi bölgenin tam manasıyla hazır hale geleceğini açıkladı. İnceleme sonrası açıklama yapan Başkan Taban, “Akpınar kavşağında devam eden çalışmalarla ilgili son durumu yerinde görmek ve bilgilendirmek adına buradayız. Bildiğiniz gibi İnegöl ve Alanyurt’u, dolayısıyla İnegöl ve Yenişehir’i birbirine bağlayan karayolunun üzerindeyiz. Bu karayolunda da özellikle bulunduğumuz aksta sık sık yaşadığımız kazaları hepimiz hatırlıyoruz. Burada dönel kavşak yapısıyla çalışan bir kavşak yapısı vardı ve sürekli olarak kazalar yaşandığını hep birlikte görüyorduk” dedi.

KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Bölgede akıllı kavşak modelinin uygulandığını hatırlatan Başkan Taban, “Burada Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmayla beraber artık dönel kavşak modelinden sinyalizasyon kavşak uygulamasına geçiyoruz. Şu anda karayolundan geçişleri karşılıklı olarak verdik. Ancak diğer alt yollara geçişler henüz açılmadı. Bunlarla ilgili de arkadaşlarımız son düzenlemeleri gerçekleştiriyorlar” açıklamalarında bulundu.

BAYRAMA HAZIR OLACAK

Yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Taban, kavşağın bayrama kadar tamamlanacağını belirterek; “Burada yapılan düzenlemeyle beraber orta refüjde küçültmeler gerçekleştirilerek sığınma cepleri ve toplamda 5 şeritli alan oluşturuldu. Akıllı kavşak modeli burada uygulanacak. Bu çalışma sırasında BOTAŞ hatlarının deplasesiyle ilgili de bir çalışma yapıldı. Bunlar da titizlikle tamamlandı. Çalışma alanında da toplamda 7300 m2’lik alanda asfalt uygulaması gerçekleşmiş oldu. 3300 m2 alanda da parke taşı ve bordür çalışmalarını tamamladık. İnşallah sinyalizasyonları da arkadaşlarımız bugün devreye alacaklar. Şu anda gördüğünüz gibi asfalt kaplaması ve yol çizgileri hazırlanmış durumda. En son yan kolların da asfaltlama çalışmalarını bir iki gün içerisinde tamamlayarak tüm hatlarıyla bayrama kadar hizmet açmayı hedefliyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin de katkıları var burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine de teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız günlerde kullanmayı temenni ediyorum” dedi.

FAHRETTİN ENİŞ