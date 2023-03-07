İnegöl Belediyesi, Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan Akpınar Kavşağında Ocak ayında başladığı düzenleme çalışmaları kapsamında gidiş istikametini tamamlayarak asfalt uygulamasına başladı. Bölgede sinyalizasyon sistemi ile birlikte akıllı kavşak modeli uygulanacağını açıklayan Belediye Başkanı Alper Taban, “Kısa süre içerisinde tamamını kullanıma açmayı hedefliyoruz” dedi.

İnegöl’ün daha önce de pek çok kez gündeme gelen Yenişehir Caddesi üzerindeki Akpınar Kavşağında yaşanan sorunların giderilmesi adına Ocak ayında İnegöl Belediyesi tarafından çalışma başlatılmıştı. İnegöl Belediyesi, kavşakta Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile bir düzenleme çalışması başlattı. Burada ortadaki dönel kavşağın kaldırılarak sinyalizasyon sistemi kurulması, akıllı kavşak modeliyle trafiğin rahatlatılması ve Kozluca mevkiini OSB’ye bağlayan kavşağın yol akslarına uygun şekilde düzenlenmesini kapsayan çalışmalar kapsamında, BOTAŞ’ta bölgedeki hatlarını yenileyip güçlendiriyor. Aynı anda altyapı çalışmaları da gerçekleşmiş oluyor.

ASFALT UYGULAMASI BAŞLADI

Gidiş istikametinde devam eden çalışmaların tamamlanması üzerine, asfalt uygulaması başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Başkan Taban, “Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan Akpınar Kavşağındayız. Burası çok yoğun işleyen, günlük trafiğin yoğun olduğu bir bölge. Uzun yıllardır burada bir çalışma ihtiyacı doğmuştu. İnegöl Belediyesi olarak burada bir ön alarak çalışmalar başlattık. İnegöl ile Alanyurt arasında kalan bölgede yapılan çalışmada, Akpınar kavşağında sinyalizasyon uygulaması yapılacak. Alanın da yol akslarına uygun hale getirilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Burada başkaca kurumların da çalışmaları var. BOTAŞ hattı geçiyor bu bölgeden. Bunu da düzenlemeye çalışıyoruz. Sinyalizasyon ile alakalı Büyükşehir Belediyemizin bir çalışma yapması gerekiyor, bunun altyapısını oluşturuyoruz” dedi.

“HIZLICA TAMAMLAMAK İSTİYORUZ”

Şu an devam eden çalışmalarda yolun bir kısmının tamamlandığını kaydeden Başkan Taban, “Arkadaşlarımız atılan asfaltın üzerine yol çizgilerini de çizerek yolun bu aksını tamamlamış olacaklar birkaç gün içerisinde. Biz de çalışmanın hızlı bitmesini istiyoruz ama bizim dışımızda da gelişen çalışmalar var burada. Burası aslında bir karayolu. İnegöl ile Yenişehir’i bağlayan yol” açıklamalarında bulundu.

AKILLI KAVŞAK MODELİ UYGULANACAK

Yapılan çalışmaya ilişkin teknik detayları da paylaşan Alper Taban, “Burada yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verecek olursak; orta refüj 15 metre küçültüldü ve ilave şeritler yapılarak 5 şeritli hale dönüştürüldü. Sinyalizasyon ile beraber de akıllı kavşak modelimiz burada hayata geçecek. Çalışma kapsamında 2 bin ton asfalt kullanıldı. 3 bin metretül bordür ve 1500 m2 parke taş uygulamasıyla çalışma tamamlanacak. Birkaç gün içerisinde yolun asfaltlanmış kısmı faaliyete geçecek. Diğer alanda da çalışmalar devam ediyor olacak. Kısa süre içerisinde tamamını kullanıma açmayı hedefliyoruz. Destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.