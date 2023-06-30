Bilecik 2. Amatör Lig B Grubu’nun şampiyonu olan Akpınar Spor, bir sezonun ardından tekrar 1. Amatör Lig’e yükseldi.

Bilecik 2. Amatör Lig B Grubu’nda 6. hafta geride kalırken, 6’da 6 yapan Akpınar Spor grubunun şampiyonu oldu. Bozüyük Sentetik Saha’da şampiyonluk maçına çıkan Akpınar Spor, ligin son maçında Kınıkspor’u 3-0 yendi. Ligde namağlup şampiyon olan Akpınar Spor, geçen yıl düştüğü Bilecik 1. Amatör Lig’e tekrar yükseldi. Şampiyonluk kupasını Futbol İl Temsilcisi Engin Toku’nun elinden alan Akpınar Sporlu futbolcular doyasıya sevindiler. Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, futbolcular ve teknik heyeti tebrik ederek, bir sezonun ardından yeniden 1. Amatör Lig’e yükselen takıma bir üst ligde başarılar diledi.