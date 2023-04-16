Kocaeli’de 17 yaşındaki genç sınıftaki diğer arkadaşları tarafından zorbalığa uğramış, annesi ise telefonuna gelen devamsızlık mesajıyla oğlunun başına gelenleri öğrenip dünyası başına yıkılmıştı. Zorbalık anlarının saniye saniye kameralarda göründüğü o anlara ilişkin Kocaeli Valiliği de, “Her türlü şiddete karşı sıfır tolerans” açıklamasında bulundu.

Olay, geçtiğimiz aylarda Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G., bazı öğrenciler tarafından çeşitli zamanlarda hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kalmıştı. Bu olaylar sebebiyle içine kapanan ve ailesine yaşadığı durumu anlatmayan genç, son zamanlarda okula da gitmemeye başladı. Oğlunun okula gittiğini zanneden anne Sedef U. (41) ise 12 Nisan’da telefonuna gelen devamsızlık mesajı sonrasında gerçeği öğrenmişti ve oğlunun 51 gün devamsızlığı olduğu ortaya çıkmıştı. Okulda yaşananları annesine söylemek istemeyen G., daha sonra ailesinin ısrarlarına dayanamayarak uğradığı zorbalığı anlatmış ve oğlunun şiddette uğradığı görüntüleri izleyen anne savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

Valilikten açıklama: “Her türlü şiddete karşı sıfır tolerans”

Konuya ilişkin Kocaeli Valiliğinden de açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, “Başiskele ilçemizde bulunan bir lisede teneffüs anında yaşandığı anlaşılan ve akranları tarafından bir öğrencimize yönelik yaşanan şiddet olayı ile ilgili haber alınır alınmaz okul idaresi tarafından gerekli incelemeye başlanmıştır. Konunun önemine binaen Valiliğimizce de müfettiş görevlendirilerek meydana gelen olayla ilgili ihmali olan ya da olduğu değerlendirilen okul yöneticileri de dahil olmak üzere inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. ‘Her türlü şiddete karşı sıfır tolerans’ anlayışıyla başlatılan soruşturma süreci hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.