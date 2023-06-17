17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü Dolaysıyla Yeşil Doğa Derneği, Aksaray Orman Müdürlüğü, Eğitim Bir sen Aksaray Şubesi, Eğitim sen Aksaray şubesi , Türk Eğitim sen Aksaray şube si, Aksaray Anadolu İmam Hatip Okulu Okul Aile birliği, 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile birliği ve Aksaray Kızılay İşbirliğiyle Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi desteğiyle ‘’Bir Avuç Toprak İstiyoruz ‘’ Projesi Kapsamında davetli katılımcılar ve öğrencilerle birlikte etkinlik yapıldıMehmet UZEL (AKSARAY İGFA)

Programa Aksaray Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Orman İşletmesi Şube Müdürü Abidder Yurtman, Yeşil Doğa Dernek Başkanı Abdulkadir Ay , Okul Müdürleri ve çevreci Öğrenciler katıldılar

Etkinlik çerçevesinde 75. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yaparken geçen hafta hayatını kaybeden Kimya Alan şefi Merhum Abdullah Şıkoğlu ile Geçtiğimiz ay vefat eden Kanuni Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde Coğrafya Öğretmeni olarak görev yapan Merhum Veysel Güvenmez hatırasına fidan dikimi yapılarak dua edildi

Erozyonla mücadele ve Çevreye duyarlılığa dikkat çekmek için Çeşitli Okullardan Torbalarla getirilen topraklar park yapılmasını istenilen Aksaray Anadolu İmam Hatip Okulu önündeki Boşluğa dökülerek kararlılık sergilendi

Projeye destek vermek için Aksaray İl Özel İdaresi , Aksaray Belediyesi ve Mevlana Üşenmez Harfiyattan gelen Kamyonlarla getirilen topraklar alana döküldü.

Programda konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek ‘’ Erozyonla Mücadele adına düzenlenen bu etkinlikte emeği geçenleri kutluyorum çölleşme hepimizin davası olmalı Yeşillendirmeye önem vermemiz gerekiyor gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakmak için doğaya sahip çıkmalıyız bugün vefat eden öğretmenlerinde anısını yaşatmak vesilesiyle fidan dikmek için fırsat oluştu dedi

Tören Öğrencilerin hep birlikte sadece ‘’Bir avuç Toprak İstiyoruz’’ söz veriyoruz başaracağız diyerek ellerini kaldırmalarıyla son buldu