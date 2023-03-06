İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in parti kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantısı parti genel merkezi ek binasında başladı.

İYİ PARTİ MİLLET İTTİFAKI TOPLANTISINA KATILMAYACAK

Kurmaylar toplantıya katılmadan önce basın mensuplarının sorularını cevaplandırmıştı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinin genel başkanı Meral Akşener'in bugün gerçekleştirilecek olan Millet İttifakı toplantısına katılmayacağını duyurmuştu.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya dönüp dönmeyeceğine ilişkin, “Şuan bir toplantıya giriyoruz. İsmail Tatlıoğlu olarak benim gündemimde yok” demişti. Tatlıoğlu, İYİ Parti'nin adayına ilişkin, “Bunların hepsini sayın genel başkan paylaşıyor. Parti sözcümüz paylaşıyor. Biz Türkiye'de bu tek adam sistemi kurulmasın diye kurulmuş bir partiyiz. Türkiye'yi çağdaş bir düzeye çıkarmak için kurulmuş bir partiyiz. Siyasetin ve Türkiye'nin seviyesi yükselsin diye siyaset yapan bir partiyiz. Bunun gereğini yapacağız hep bunun gereğini yaptık” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in parti kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantısı parti genel merkezi ek binasında başladı.

İYİ PARTİ MİLLET İTTİFAKI TOPLANTISINA KATILMAYACAK

Kurmaylar toplantıya katılmadan önce basın mensuplarının sorularını cevaplandırmıştı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinin genel başkanı Meral Akşener'in bugün gerçekleştirilecek olan Millet İttifakı toplantısına katılmayacağını duyurmuştu.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya dönüp dönmeyeceğine ilişkin, “Şuan bir toplantıya giriyoruz. İsmail Tatlıoğlu olarak benim gündemimde yok” demişti. Tatlıoğlu, İYİ Parti'nin adayına ilişkin, “Bunların hepsini sayın genel başkan paylaşıyor. Parti sözcümüz paylaşıyor. Biz Türkiye'de bu tek adam sistemi kurulmasın diye kurulmuş bir partiyiz. Türkiye'yi çağdaş bir düzeye çıkarmak için kurulmuş bir partiyiz. Siyasetin ve Türkiye'nin seviyesi yükselsin diye siyaset yapan bir partiyiz. Bunun gereğini yapacağız hep bunun gereğini yaptık” ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İYİ PARTİ GENEL MERKEZ'İNDE

Toplantı devam ederken saat 13.35 sıralarında İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldikleri bildirildi. Saat 13.55 gibi genel merkezden ayrılan Yavşa ve İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu: Bu çok önemli süreçte saygıdeğer İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendiyi ziyaret ettik. Bugün bu ziyaretimizi sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiyemizin özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde milletimizin geleceği açısında 6'lı masanın stratejisinin varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Sayın Genel Başkan ile duygularımızı paylaştık.

Mansur Yavaş: Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Hep birlikte bir araya geldik. Masada yaşananları seyretme imkanımız yok. Ankara ve İstanbul gibi şehirleri kazandık. Deprem felaketinden sonra bu yaraları saracak şekilde halkımızın arzusu. Sayın Genel Başkan'a ilettik. Değerlendirecek.