31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kala partiler adaylarını birer birer açıklamaya başladı.
Bursa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İlçe Belediye Başkan adaylarını Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda açıkladı.
Genel Başkan Meral Akşener, yeni adayları açıklamaya önümüzdeki haftadan itibaren hız vereceklerini belirtti.
Bursa'nın ilçelerinde İYİ Parti'den aday gösterilen isimler şu şekilde:
* Büyükorhan: Sevim Alkış
* Gemlik: Ertuğrul Yavuz
* Gürsu: Av. Levent Çelik
* Harmancık: Mehmet Aslan
* İznik: Av. Mustafa Küçük
* Karacabey: Fatih Karabatı
* Keles: İsmail Yeni
* Orhangazi: İsmail Kaya
* Orhaneli: Mümtaz Aslan
* Osmangazi: Orkun Özeller
* Yenişehir: Ercan Özel
* Mustafakemalpaşa: İsa SöğütKaynak: HABER MERKEZİ