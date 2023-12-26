Türkiye, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayımını sürdürürken; partiler de aday belirleme çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle muhalefet cephesinde hangi ismin nereden aday gösterileceği bozulan 'işbirliği' nedeniyle ayrı bir önem kazanmış durumda.

GÖZLER ANKARA VE İSTANBUL'DA

81 ilde aday gösterme kararı alan İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da hangi ismi aday göstereceği merak edilirken, peş peşe yapılan sert açıklamaların ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Sözcü Tv canlı yayınında yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin İstanbul'da aday çıkaracak olmasının AK Parti'ye yarayacağını belirtti. Akşener'in CHP ile köprüleri attığına dikkat çeken Şen, "Artık Sayın Akşener kızmasın bana ama tarafını seçti" diyerek çok konuşulacak iddiayı gündeme getirdi.

"İSTANBUL'DA AK PARTİ'YE YARAR"

Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklamaları ise şu şekilde:

"İYİ Parti ve DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkartması kesinlikle, açık söyleyeyim AK Parti'nin işine yarar. Bu iki partinin İstanbul'da kazanma ihtimali binde sfır. Bu kadar iddialı konuşuyorum.

"AKŞENER KIZMASIN BANA AMA TARAFINI SEÇTİ"

Yıpranan İYİ Parti süreci tamamlamaya çalışıyor ve CHP'den mümkün olduğu kadar kopmaya çalışıyor. Artık Sayın Akşener kızmasın bana ama tarafını seçti. Bence AK Parti ile birlikte yol yürüyecekler. Bu Mart seçimlerine kadar örtülü bir şekilde devam eder.

"2028'DE YÜZDE 50+1 BU ÜLKEDE TARTIŞMAYA AÇILIR"

İYİ Parti eğer 81 ilde ben aday çıkartacağım diyorsa CHP ile köprüleri atmış demektir. Mart seçimlerinden sonra yani 2028'de yüzde 50+1 bu ülkede tartışmaya açılır. Anayasa değişikliği gündeme gelir.

"KARTLAR YENİDEN NASIL DAĞITILACAK?"

MHP lideri Devlet Bahçeli 'yüzde 50+1'i asla tartışmaya açtırmam' demişti. Bakalım kartlar yeniden nasıl dağıtılacak? Kimler kiminle işbirliği yapacak göreceğiz."