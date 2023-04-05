İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında mermileri yere attı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında mermileri yere attı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırı sonrası başlayan tartışmalar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. "Recep Bey çıkmış benden özür bekliyormuş" diyen Akşener, "Utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim, öyle mi? Hadi oradan be hadi oradan! Çok beklersin!" dedi. Elindeki kovanları yere fırlatan Akşener, partililere seslenerek "Tüm mermilere göğüs gerip; milletimize güneş olacaksınız! Söz mü?" ifadesini kullandı.