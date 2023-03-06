İYİ Parti Sözcüsü Kürşat zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in Millet İttifakı toplantısına katılacağını açıkladı. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Akşener'i Temel Karamollaoğlu karşıladı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, genel başkanları Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın bugün 16.00'da gerçekleştirilecek olan toplantısına katılım gösterip göstermeyeceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zorlu, Akşener'in toplantıya katılım sağlayacağını açıkladı.

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantıya gelen Akşener'i Temel Karamollaoğlu karşıladı.

Toplantıda Akşener'in önerisi müzakere edilecek.