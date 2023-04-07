Fiyat artışlarına tepki çekmek amaçlı iktidarı eleştirdiği 'Erdoğan' sayesinde' tasarımları yüzünden gözaltına alınan Mahir Akkoyun'a destek veren İYİ Parti lideri Meral Akşener,"Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı" dedi.

Karar'ın haberine göre, Ekonomik krizin getirdiği hayat pahalılığına karşı iktidarı eleştirerek, bununla ilgili görsel tasarımlar yapıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun'un tasarımları, market reyonlarındaki ürünlerin üstüne yapıştırılmaya başlanıp sosyal medyada gündem olunca, Akkoyun gözaltına alındı.

Akkoyun'un avukatı Berfin Kaya, Akkoyun'un gözaltına alınma sebebinin Twitter'da paylaşmış olduğu tasarımlar olduğunu ve bu tasarımlara ilişkin 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltında olduğunu söyledi. Kaya, "Savcı mevcutlu istediği için adliyeye geçecek. Mahir'in paylaşımlarında herhangi bir suç yok, Cumhurbaşkanına hakaret suçu oluşmamış durumda ama yine de Mahir şu an gözaltında, birçok kurumdan da insan destek olmaya geldi Mahir'in yanındayız" diye konuştu.

AKŞENER: SADECE 37 GÜN KALDI

Olayın ardından sosyal medyada Akkoyun'a destek yağdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimi işaret ederek, "Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı" paylaşımını yaptı.

HABER MERKEZİ