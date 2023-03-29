Partisinin TBMM Grup toplantısında konuşan İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener, "İstifa etsinler, görelim çapları neymiş" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in konuşmasındaki başlıklar şu şekilde:

"Bugün maalesef insanlarımızın vicdansızca fakirleştirildiği, insanlarımızın kutuplaştırıldığı ucube bir dönemden geçiyoruz. Türk milleti olarak ciddiyetsiz ve liyakatsız bir iktidarda ciddi bir sınav veriyoruz. Türk siyasetinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bu ucube döneme son vermek için yapacağımız kritik bir seçim var. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin koşulsuz teminatı için atmamız gereken hayati bir adım var.1,5 ay sonra tarihi bir karar vereceğiz. Ya millet hakimiyetini kuracağız ya sarayın gölgesinde yok olup gideceğiz. Ya Cumhuriyetin yeni asrını müjdeleyeceğiz ya da ucube bir sistemin devamına boyun eğeceğiz.Hiç şüphem yok ki 45 gün sonra milletimiz en doğru kararı verecek. O büyük ferasetini cümle aleme gösterecek. Kendisini unutanlara, yok sayanlara iradesinin gücünü yeniden hatırlatacak.Milletimizin önündeki tarihi seçimin arifesinde Türkiye'nin geleceği için vaat edilen seçenekler net bir şekilde ortada duruyor. Bir tarafta kadınlara şiddeti, tacizi, tecavüzü, ölümü reva görenler var; bir tarafta kadınların ve çocukların haklarını hukuklarını genişletmek isteyenler var. Bir tarafta Cumhuriyet değerlerine gıcık olanlar; diğer tarafta her 10 Kasım'da hüzünlenenler var. Bir tarafta ekonomiden eğitime hemen her alanda ülkemizi krizler yumağına sokan beceriksizlik abideleri var; diğer tarafta krizleri çözmeye talip olan liyakatli kadrolar var. Bir tarafta Sinan Ateş'in katillerine göz yumanlar var; diğer tarafta katillerinden teker teker hesap soracak olanlar var. Bir tarafta gücünü rant şebeklerinden, mafyalardan alanlar var; diğer tarafta gücünü milletin kutlu iradesinden alanlar var.

İktidarın başı ve arkadaşları bu kadar açık ve net tablo karşısındam illetin kararının ne olacağını gördükleri için paniğin pençesine düşmüş durumdalar. Daha dün Millet İttifakı'na bakanlık dağıtmakla uğraşlanlar, bugün bakanlarını milletvekili yapma derdindeler. Bu bakanlar devletin gücüyle seçime girip buna 'Adil bir seçim' mi diyecekler? Böyle bir ilkesizliği kabul etmiyoruz. Madem kabine üyeleri aydınlanmayla vekil adayı olmaya karar verdiler, hodri meydan buyursunlar istifa etsinler. Madem milletin iradesine teslim olmaya adaylar o zaman devletin zırhını çıkarıp öyle aday olsunlar.Ama yapamazlar, vazgeçemezler. Bir Nebati Bakan vardı ne oldu ona? O ışıltılı gözleri gören var mı? Ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken, kayıp bakan Nemo'nun nerede olduğunu bilen var mı? Kendisi bir tek Sayın Erdoğan'ın basın açıklaması olduğunda bir anda beliriveriyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ ARTIŞ

Bay kriz ve arkadaşlarının yaşadığı paniğin bir başka yansımasını da son dönemki vaatleri ve icraatlarında da görüyoruz. İlk 4,5 yılında yapamadıklarını şimdi yapmaya başladılar. Sadece kendilerine çalıştılar, seçime aylar kala nedense milletimizi hatırlamaya başladılar. Seçime 6 ay kala emeklileri hatırladılar, EYT'li kardeşlerimizi, atanamayan öğretmenlerimizi hatırladılar.Geçtiğimiz hafta emeklilere verilecek bayram ikramiyesi ve maaşları belirlendi. Ancak 7500 liradan fazla alanların maaşında bir değişiklik yaşanmayacak. Asgari ücretin 8 bin 506 lira olduğu ülkede 7500 lira emekli maaşı vermek hakarettir.Milletimizi, ayın yarısına bile gelmeden, eriyen maaşlar ile, açlığa, yokluğa ve çaresizliğe, mahkûm ettiler. Yandaşları, üç kuruş zarar etti diye, dünyaları yerinden oynattılar; ama milletimizi utanmadan, geçim sıkıntısıyla, borçlarla bir başına bıraktılar. Kendi eşlerini, dostlarını, akrabalarını ihya ettiler; ama bu milletin evlatlarını, ısrarla görmezden geldiler. Artık hesap vakti geldi, çattı, Sayın Erdoğan. 14 Mayıs akşamı, milletimizin gür sesini, iliklerine kadar hissedeceksin. Görmezden geldiğin millet iradesini, dimdik karşında göreceksin. Neden olduğun, tüm çilelerin hesabını, teker teker, sandıkta vereceksin. Hiç kusura bakma. 5 yılda yapmadığını, son 6 aya sığdırmaya çalışarak, bu hesaptan kaçamazsın. Milletimizin, senin ve beceriksiz arkadaşların için, tuttuğu kabarık defter, 14 Mayıs'ta açılacak. Milletimizin şaşmaz terazisi, seni 14 Mayıs'ta tartacak. O sandık gelecek ve 14 Mayıs'ta, hak yerini bulacak! Hazır ol, artık çok az kaldı.

"21 YILDIR NEREDEYDİNİZ?"

Şimdi de çıkmışlar; 'Bir yılda, tüm depremzedelere, konutlarını teslim edeceğiz' diyorlar. Arkadaş, madem bir yılda yapılabiliyordu, 21 yıldır neredeydiniz? Madem bir günde, sadece kamu kuruluşlarından, 90 milyar lira para toplanabiliyordu; 21 yıldır, neden toplamadınız? 21 yıldır, 'Deprem geliyor' diye bas bas bağıran, bilim insanlarımızı, neden dinlemediniz? 21 yıldır topladığınız, deprem vergilerini, neden çarçur ettiniz? 'Bir yılda, 650 bin konut yapacağız' diyen bir iktidar, 21 yıldır, bunu neden yapamadığını, milletimize anlatmak zorundadır.Bu kadar basit. Önümüzde, koskoca Marmara Depremi riski var. Eğer bir yılda, 650 bin konut yapıyorsanız; İstanbul'da, Yalova'da, Tekirdağ'da, Kocaeli'nde olası bir depremde, yıkılmasına kesin olarak bakılan, binlerce bina var. Bu binaları yenilemek için, daha ne bekliyorsunuz? Depremde yıkılıp, çökmelerini mi bekliyorsunuz? Yine binlerce insanımıza, mezar olmalarını mı bekliyorsunuz?Şehirlerimizi depreme hazırlamak, bu kadar zor bir iş değil. Bunu zor gösteren, 21 yıldır hiçbir şey yapmayan, bu beceriksiz iktidardır. Nitekim; Ekrem Başkan'ın çalışmaları ortada... İnşallah, 14 Mayıs'tan sonra da, bunun ne kadar kolay olduğunu, tüm Türkiye'ye göstereceğiz. 14 Mayıs'tan sonra, Artık kimse, kendine mezar olacak evlerde yaşamayacak. Hiç kimseyi, geride bırakmayacağız. Hiç kimseyi, bile bile, ölüme terk etmeyeceğiz! Üstelik öyle, sahte temeller atarak da değil...

"85 MİLYONA KARŞI SORUMLUSUN"

Elbette, bu kepazeliklere şaşırmıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; seçimi kazanmak için, her şeyi mubah görenler; gerçekleri çarpıtırken de, hiçbir ahlaki sorumluluk taşımazlar. Olmayan temellerin önünde, atıp tutarken de, hiçbir utanç duymazlar. Yalan söylemekten de, iftira atmaktan da, hakaret etmekten de, zerre rahatsız olmazlar. Biz, millet olarak, 21 yıllık AK Parti iktidarı döneminde, bu durumun, sayısız örneğine şahit olduk.Nitekim; Sayın Erdoğan'ın, Hatay ziyaretindeki, tek rezalet, temel atma töreninden ibaret değildi... Kendisi önce, kürsüye çıkıp dedi ki; 'Burası CE-HA-PE'li demedik. Bunlar da, vatandaşımız dedik' Yaaa... 'Bunlar da' vatandaşıymış... Şu edepsizliğe bir bakar mısınız? Şu nobranlığa bir bakar mısınız? Şu bilinç altına bir bakar mısınız? Şaka gibi ama gerçek... Üstelik; işine gelince, 'Milletin adamıyım' diye, ortalıkta gezinen, bu zat; bu sözleri, depremzede vatandaşlarımıza söyledi. Bu sözleri, acılı annelere, babalara, çocuklara söyledi. Ve bu sözleri, bir Cumhurbaşkanı olarak söyledi... Kendine gel Sayın Erdoğan, kendine gel. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sen, 85 milyonun, tamamına karşı sorumlusun. 45 günün kalmış olsa da, sen hâlâ, bu ülkenin, Cumhurbaşkanlığı makamında oturuyorsun. Ayıptır, günahtır.