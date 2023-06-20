İYİ Parti’nin 24-25 Haziran’da yapılacak 3. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Genel Başkan Meral Akşener’e, aralarında Mehmet Hasanoğlu başkanlığındaki Bursa'nın da olduğu 81 il başkanından tam destek geldi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti 3. Olağan Büyük Kongresi öncesinde 81 il başkanı Genel Başkan Akşener için ortak destek bildirisi yayımladı.

Yayınlanan bildiride, “Yapılacak olan kongrede Türkiye Cumhuriyetinin 81 vilayetinin başkanları olarak, kurucu liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i; Amasız, Fakatsız, Lakinsiz Genel Başkan adayı olarak önereceğimizi, partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve Yüce Türk milleti önünde beyan etmeyi bir görev addediyoruz” denildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde kendini yetiştirmiş cesur bir Türk kadını olan Meral Akşener'i kurucu lideri ve genel başkanı olarak benimsemiş ve 25 Ekim 2017 tarihinde kurumsal kimliğini oluşturmuş siyasi bir parti olduklarının altını çizen İl Başkanları ortak bildiride, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, demokrasi, hukuk, temel insan hakları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel değerleri için vermiş olduğu mücadelede, ardında ve yanındayız. İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak, ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız Sayın Genel Başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.