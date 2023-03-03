Meral Akşener'in altılı masadan kalktığını duyurmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu, "Bu sofrada nezaketsizliğin yeri olmamalı. Soframızı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Akşener, bugün kameraların karşısına geçerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddettiklerini bildirdi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı adaylık için göreve davet eden Akşener'in sözleri muhalefet cephesini karıştırdı.

Bu gelişmelerin ardından gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yayınladığı bir videoyla Akşener'in ifadelerine yönelik konuştu.

"Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem"

Kılıçdaroğlu, bu saatten sonra değişmeyeceğini söyleyerek İyi Parti cephesine göndermede bulundu.

Dikkat çeken açıklamasında Kılıçdaroğlu, "Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda bunu da kimse durduramaz." şeklinde konuştu.

"İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor"

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

"Sevgili halkım, biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir dedim. Yoksa bu ülke iflah olmaz dedim. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkğ amaç sadece sarayı göndermek değildi. Amaç yeni ve güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek Türkiye'yi değiştiremeyiz. 20 senedir bunu yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin, bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler... Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız. Bana gelince... Ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm, birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudu ne için bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmamız, bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerin oturmasını sağlamamızdır. Bunun için ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye'nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde Erdoğan'ı da Erdoğan'ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz, emin olun, yeneceğiz."