Aksigorta’nın 'Hayata Devam Türkiye' projesi kapsamında İhtiyaç Haritası ile birlikte 6 Şubat depremlerinden etkilenenler için yapmış olduğu destek sonrasında, 115 hane kapasiteli Kahramanmaraş Konteyner Yaşam Alanı hayata geçirildi.İSTANBUL (İGFA) - Aksigorta, yapılan her bir konut poliçesinin bir kısmının deprem bölgesine destek olarak dönüştüğü Hayata Devam Türkiye projesi kapsamında, 37 bin 500 yeni poliçe doğrultusunda İhtiyaç Haritası iş birliğiyle depremden etkilenen bölgenin iyilik halini desteklemek amacıyla 3 milyon TL’lik destek gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Aksigorta, depremin yaralarını sarmak ve olası bir depremde yaşanabilecek hasarı minimize edebilmek adına 69,9 milyar TL’lik deprem riskini de Aksigorta’ya transfer etmiş oldu. Bu sayede Aksigorta, Kahramanmaraş’ta kurulum ve yönetimini İhtiyaç Haritası’nın üstlendiği; 115 haneye ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip Yaşam Alanı’nın kurulmasına ve iyileştirilmesine destek oldu.

KADINLARA YÖNELİK ÜRETİM VE GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ DESTEKLENİYOR

Deprem bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplumun yeniden yapılanması ve kalkınmasına katkı sağlaması beklenen Yaşam Alanı içerisinde bulunan topluluk merkezleri, civarda yaşayan insanlar için kurum ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği sosyal programlara ve aktivitelere ev sahipliği yapmak üzere tasarlandı. Bu doğrultuda alan civarında yaşayan aileler, gençler, çocuklar ve kadınlar bu alanlarda gerçekleştirilen aktivitelerden yararlanabiliyor. “Asrın felaketi” olarak adlandırılan 6 Şubat depreminin ardından, Kahramanmaraş’ta kurulan bu yaşam alanlarında aynı zamanda özellikle kadınların yer alacağı üretim ve girişimcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Deprem bölgesinde ikamet edenler için daha iyi bir gelecek hayali ile kurulan İhtiyaç Haritası Kahramanmaraş Konteyner Yaşam Alanı kapsamında ayrıca, çevre mahalleler ve konteyner kentlerdeki kadınlar da buradaki imkân ve uygulanacak programlardan yararlanabilecek.

AFETLERE HAZIRLIK KONUTLARIN SİGORTALI OLMASINDAN BAŞLIYOR

Bir fay hattı ülkesi olan Türkiye, 6 Şubat depremlerinin yaralarını hala sarmaya devam ederken, bu ay içinde de 17 Ağustos Gölcük depreminin 25’inci yılını arkasında bırakmış olacak. Bunların yanında uzmanlar İstanbul’da 2030 yılına kadar 7 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunun altını çizerken, toplumda deprem bilincinin gelişmesinin kritik önemine vurgu yapıyor. Afetlere hazırlığın sadece hayatta kalmakla ilgili değil, aynı zamanda maddi ve manevi kayıpların minimize edilmesiyle ilgili olduğunu hatırlatan uzmanlar; bireylerin, ailelerin, evlerin ve iş yerlerinin afetlere hazırlık açısından sigortalanarak önlem alınması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyor.