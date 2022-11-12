ABDÜLHAMİD HAN KÜLTÜR DERNEĞİ PROTOKOLÜ AĞIRLADI

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği, İnegöl ve Bursa protokolünü misafir etti. Dernek çalışmaları hakkında istişarelerin yapıldığı ziyarette, Abdülhamid Han’ın hayatına ilişkin anlatımlar da gerçekleştirildi.

İnegöl merkezli olarak kurulan ve pek çok ülkede gönüllü temsilcileri bulunan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği, Cuma akşamı İnegöl ve Bursa protokolünü misafir etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile parti yöneticileri ve meclis üyelerinin yer aldığı heyeti, Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı ile dernek yöneticileri karşıladı.

Kaptan İş Hanında bulunan dernek merkezinde gerçekleşen ziyarette, protokol üyelerine Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği’nin çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler verildi. Aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak kültürel çalışmalara ilişkin istişareler de yapılırken, Sultan Abdülhamid Han’ın hayatından anlatımlarla süslenen ziyarette Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Dernek Başkanı Turgay Yazıcı’ya Türk Dünyası Kültür Başkenti tablosu hediye etti. Turgay Yazıcı da Başkan Aktaş’a Sultan Abdülhamid Han’ın yakma bir tablosunu hediye etti.

Ziyaret sonunda Turgay Yazıcı, destek ve ziyaretlerinden dolayı konuklara teşekkürlerini iletti.