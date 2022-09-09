Artan fatura maliyetlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenci dostu adım atıldı. Alınan karara göre öğrenci belgesiyle beraber BUSKİ'ye müracaat yapan öğrencilerin su faturalarına %50 indirim uygulanacak.

Faturalarını ödemekte güçlük çeken öğrencilere Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden müjde verildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından yapılan duyuruya göre öğrenci belgesiyle beraber BUSKİ'ye müracaat yapan öğrencilerin su faturalarına %50 indirim uygulanacak.

Haberi Başkan Aktaş sosyal medya hesabı üzerinden, "Bursa'mızda öğrenci evinde kalacak genç kardeşlerime ufak bir not: Öğrenci belgeleriniz ile BUSKİ'ye müracaat edebilir, su faturalarında %50 indirimden faydalanabilirsiniz. Bursa'da hayat öğrencilere güzel, her öğrenci bizim için çok özel" paylaşımıyla duyurdu.