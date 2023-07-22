Gümrük Muhafaza Ekipleri İstanbul Havalimanında gerçekleştirdikleri operasyonda yine ilginç bir yakalama yöntemini gün yüzüne çıkartarak 8 kilo 320 gram kokain ele geçirdi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele amacıyla gerçekleştirdikleri risk analizi kapsamında ülkemize yurt dışından gelen bir şahıs mercek altına alındı. Şahsın uçağının inmesiyle eş zamanlı hareket eden ekiplerimiz ilk olarak şüpheli şahsın bagajlarını kontrole başladı fakat yasa dışı herhangi bir bulguya rastlamadı.

Şüpheli şahsın pasaport kontrolleri yapılırken gerekli önlemler alınarak şahsa ait olduğu belirlenen elektrikli sandalyeyi X-ray tarama sistemine sevk eden ekiplerimiz, şüphelerinde haklı çıkarak elektrikli sandalyenin akü kısmında şüpheli yoğunluklar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine akü kısmını çıkaran ekipler tarafından akünün kapağı açıldığında bataryanın etrafına sarılı şekilde alüminyum folyonun içinde toz halinde beyaz renkli madde bulundu. Söz konusu maddeden alınan numunenin analiz edilmesi neticesinde maddenin kokain olduğu belirlendi. Toplamda akünün içersinde 8 kilo 320 gram kokain ele geçiren ekipler zehir tacirlerinin ilginç yöntemlerinden birini daha ortaya çıkardı.

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılırken yakalanan uyuşturucuya da el konuldu.

Gümrük Muhafaza Ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında özverili ve dikkatli çalışmaları neticesinde, zehir tacirlerinin ülkemize çeşitli yöntemler deneyerek sokmaya çalıştıkları uyuşturucu maddeleri ele geçirip kaçakçılığın önüne geçmeye devam ediyor.