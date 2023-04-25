Kocaeli’de fiziksel engelli kadın, D-100 kara yolunda seyir halindeyken akülü tekerlekli sandalyesinin bir tekerleğinin kırılmasıyla yolda mahsur kaldı. Korku dolu gözlerle ve çaresizce yaşadığı mağduriyeti anlatan yaşlı kadın, "Engelliyim diye kimse istemiyor beni" dedi.

Olay, D-100 kara yolu Derince geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunun emniyet şeridinde ilerleyen 57 yaşındaki Güler A.’nın akülü tekerlekli sandalyesinin bir tekerleği kırıldı. Güler A., çaresizce durup yardım beklerken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadının mahsur kaldığı noktada kaza meydana gelmemesi adına yol üzerinde güvenlik tedbiri alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Taksi birimine durum bildirildi. Korktuğunu ve üşüdüğünü söyleyen 6 çocuk annesi, 5 kızının da kendisine bakmadığını iddia etti. Yaşlı kadın, gözyaşları içerisinde, "Engelliyim diye kimse beni istemiyor" dedi. Bir süre sonra bölgeye gelen Engelsiz Taksi’ye alınan Güler A., yanında yaşadığını söylediği oğlunun adresine götürüldü.

"Beni kimse istemiyor, kimse eve almıyor"

Başından geçenleri anlatan Güler A., "Yolda kaldım, arabam bozuldu. Beni kimse istemiyor. Beni kimse evine almıyor. Engelli olduğum için almıyorsunuz beni. Ben ne yaptım size? Ne kötülük yaptım? Hiçbiri beni eve almıyor. Hiçbir kızım istemiyor. Evlat bunu yapmaz. Lütfen beni alın evinize. Ben kimseye kötülük yapmadım. Kimseye bir şey yapmadım. Benden ne istiyorsunuz? Ne kötülük yaptım ben size? Bütün Türkiye sesimi duysun. Sadece engelli olan ben değilim. Bu dünyada engelli olan kişiler de var. Ben böyle olmasını istemezdim. Benim E-5’lerde ne işim var? Kimse annesini, babasını kapı önüne bırakmasın. O anneler sizi 9 ay karnında taşıyor. Sizi bu dünyaya getirenler anne, babadır. Kimse annesini, babasını bırakmasın. Ben böyle olmasını istemezdim. Kimse istemezdi" dedi.