6 Şubat’tan bu yana afet bölgelerine yönelik pek çok çalışma yürüten AKUT Vakfı, spesifik bir projeye daha imza atarak Hatay Antakya’da kuaför/berber açtı.HATAY (İGFA) - Afet ve acil durum yönetimi kapsamında çeşitli eğitim, seminer ve insani yardım çalışmaları yürüten AKUT Vakfı, Kahramanmaraş depreminin akabinde tüm gücüyle afet bölgelerine odaklanarak gerek bölge halkına gerekse arama-kurtarma ekipleri ve gönüllülere yönelik pek çok proje gerçekleştirdi. Jeneratör, çadır, termal giysi, tıbbi malzeme, gıda, giysi gibi kalemlerden oluşan 40 tırı aşkın insani yardım malzemesini bölgelere gönderen, yerel arama-kurtarma ekiplerine ayni ve nakdi destekler sunan, gönüllülere hijyen kitleri temin eden AKUT Vakfı, “Hatay’da Hayata Devam” adını verdiği yeni bir proje başlatarak normalleşme adına Hatay’da kuaför/berber açtı.

Yaşamın her alanında kesinti yaşanan Hatay’da bölgenin hijyen sorununa çözüm üretebilmek amacıyla geliştirilen kuaför/berber projesi kapsamında, depremden evvel kuaför olarak çalışan 4 kişiyi istihdam eden AKUT Vakfı; bu proje ile vatandaşlara sunacağı hijyen desteğinin yanı sıra yerel istihdamı desteklemek, bölge insanına psikolojik anlamda iyi hissettirmek ve kurum/kuruluşlara rol model olmak gibi hedeflerle bu çalışmayı geliştirdi.

Mimar Boran Pakkan liderliğindeki Koca Bir Ekip’le verandasıyla birlikte 50 m² bir prefabrik yapı inşa eden AKUT Vakfı, gerek yapının iç dizaynında gerek kullanılan ekipman ve sarf malzemelerde en kaliteli ürün ve malzemeleri tercih etti. Turkish Philanthropy Funds (TPF) ve Arzum Küçük Ev Aletleri’nin desteği ile açılan kuaförde Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin istihdam ofisinden insan kaynağı desteği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğünden altyapı desteği alan AKUT Vakfı, Vakıf Başkanı Nasuh Mahruki’nin ev sahipliği ile bayramın birinci günü hizmete açtığı kuaför ile bölgedeki vatandaşlara büyük moral oldu.