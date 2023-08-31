Kurum içi dayanışma ve kaynaşmanın artması amacı ile düzenlenen piknik etkinliğinde Belediye çalışanları ve aileleri ile bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Biz büyük bir aileyiz. Birlikte Akyazı için önemli hizmetleri hayata geçirdik. Bu birlik ve beraberlikle Akyazı için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Akyazı Belediyesi, kurum içi dayanışma ve kaynaşmanın artması amacı ile tüm belediye personeli ve ailelerin katıldığı piknik etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın öncülüğünde düzenlenen etkinliğe başkan yardımcıları, müdürler, belediye çalışanları ve aileleri katıldı. Güzlek Mesire Alanında düzenlenen etkinlikte Başkan Bilal Soykan tüm belediye çalışanları ve aileleri selamlaşarak sohbet etti. Çocuk oyun gruplarının da kurulduğu alanda çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler keyifli vakit geçirdiler.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile izinli olan personellerin kaynaşması ve aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirmeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Belediye çalışma arkadaşlarımız ve aileleri ile birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Akyazı için hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizin arkasında bu arkadaşlarımızın emeği var. Gece gündüz demeden ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi için mesai harcayan arkadaşlarımızın her biri bizim için çok kıymetli. Biz bir aileyiz ve el birliği ile Akyazı için Akyazılı hemşerilerimiz için hizmet üretmeye, çok çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.