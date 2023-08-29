Akyazı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan ve 23 branşta 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü Yaz Spor Okulları düzenlenen final programı ile tamamlandı.

Akyazı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan ve 23 branşta 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü Yaz Spor Okulları’nın kapanış programı dün Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Program Spor Kompleksi içerisinde bulunan Yaşar Yazıcı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun, “Güzel bir dönemi geride bıraktık. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yaz Spor Okullarının düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a da teşekkür ederim” dedi.

“3 bin öğrenci sadece Yaz Spor Okullarından faydalandı”

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Yaklaşık 2 ay süren Yaz Spor Okulları’nın sonuna geldik. İlçemize çok güzel bir tesis kazandırdık. İçerisinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi ve Bin Kişilik Spor Salonu olan Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde çocuklarımız eğitim almaya başladılar. 3 bin öğrenci sadece Yaz Spor Okullarından faydalandı. Bu tesislerin yapılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanımız, milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe başkanımız ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Ne kadar önemli bir yatırım olduğunu burada görebiliyoruz. Çocuklarımız bu tesislerde yüzme öğrendiler, inşallah içlerinden milli sporcular da yetişecek. Vatandaşlarımıza yönelik hizmet odaklı çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” derken Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, “Spor geleceğimiz olan gençlerimiz için çok önemli. İlçemize kazandırılan bu önemli tesiste gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları’nda emeği geçen herkesi tebrik ederim” diye konuştu.