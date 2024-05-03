Akyazı Belediyesi, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte artış gösteren haşere ve sinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarını tüm hızı ile sürdürüyor. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmaların tüm mahallelerde periyodik olarak devam edeceği açıklandı.

Akyazı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı ve rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Ekipler 76 mahallenin tamamında vektörle mücadelenin yanı sıra yaz aylarında vatandaşların en büyük sorunu olan sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına da düzenli şekilde devam ediyor. Vektörle mücadele çalışmaları kapsamında kapalı kanallar dumanlama sistemi ile ilaçlanmasının yanı sıra su birikintileri, kanal, fosseptik, rögar, yağmur mazgalları ve ahırlardaki yumurta bırakmaya hazır sinek ve sivrisinek tatarcıkları termal sisleme ve holder makineleriyle ilaçlanıyor.

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşerelere karşı mahallelerimizde ilk tur ilaçlama çalışmalarımız tamamlandı. Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar ile rögarlar, yağmur ızgaraları, kapalı kanallar, foseptik çukurları ve gübrelik gibi alanlar ilaçlanarak zararlı oluşumu engellenmektedir. Mahallelerimizdeki ilaçlama çalışmaları yaz mevsiminin sonuna kadar periyodik olarak devam edecek olup vatandaşlarımızın sağlığı ve rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için ekiplerimiz çalışanlarını gece-gündüz sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.