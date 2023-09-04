Akyazılı vatandaşlar A Milli Takım Voleybol Takımı’nın, CEV Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olduğu müsabakayı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde Akyazı Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda izledi.

Akyazı Belediyesi, A Milli Takım Voleybol Takımı’nın, CEV Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldiği müsabaka için Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde dev ekran kurdu. Filenin Sultanlarının 3-2’lik skorla yenerek Avrupa Şampiyonu olduğu müsabakayı çok sayıda Akyazılı kurulan dev ekranda ellerinde Türk Bayrakları ile takip etti. Maçı izlemeye gelen vatandaşlara belediye tarafından çay ikramında da bulunuldu.