Serdivan Spor Salonu’nda voleybol şenliği düzenlendi. 57 takımdan 510 sporcunun katılım sağladığı şenlikte Alaağaç Spor Voleybol Takımı sporcuları esti geçti.

Serdivan Spor Salonu’nda 57 takım ve 510 sporcunun katılımı ile voleybol şenliği düzenlendi. Doğum tarihlerine göre belirlenen turnuvaya 23 takımdan Festival Grubuna 2013 - 2014 - 2015 yaş grubu öğrenciler katılım sağlarken, 34 takımdan Minikler Grubuna 2011 - 2012 yaş grubu katıldı. Alaağaçspor Voleybol Takımı 10 takımla katıldığı şenliklerde 2013-2014-2015 yaş grubunda ikincilik, 2011-2012 grubunda bir ve dördüncülük elde etti.

Alaağaçspor Voleybol Koordinatörü Ramazan Hacıeyüpoğlu, “Bu tarz organizasyonların küçük yaş gruplarında olması bizlerin ve minik sporcularımız için çok kıymetli. Önümüzdeki günlerde Alaağaç Spor Voleybol Takımı için bazı yeniliklere gidip erkek voleybol takımını oluşturacağız” derken, Alaağaçspor Kulübü Başkanı Adem Altun ise, “Alaağaç spor katıldığı her organizasyonda zirveyi ve şampiyonluğa oynar. Akyazı’nın spor şehri olmasında bütün kulüplerimizin gösterdiği çabaları takdir ediyoruz. Yeni açılan Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi ile bundan sonra Akyazı’nın sportif başarılarda ismini daha çok duyuracağız” şeklinde konuştu.