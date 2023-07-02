İznik Gölü’nde tekneleri alabora olan 3 arkadaş jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İznik Gölü’ne açılan H.E. (21), Y.K. (21) ve M.A. (28) teknenin alabora olması sonucu suya düştü. Telefonla jandarmayı arayan şahısları kurtarmak için İznik Jandarma Asayiş Botu ekipleri harekete geçti. 0,5 mil açıklarda can simidine tutunmuş halde buldu. Jandarma ekibinden bir personel, göle atlayarak 3 kişiyi tek tek bota çıkardı. Hayati tehlikeleri olmayan kişiler ekipler tarafından tekneye alındı. Hastaneye götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.