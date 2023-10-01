Beylikdüzü'nde alacak verecek meselesi yüzünden başlayan bir tartışma sonucunda bir kişi, silahla ateş ederek tartıştığı şahsı yaraladı. Bu olay sırasında olay yerinde bulunan bir vatandaş da bacağına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma akşamı meydana geldi. İddialara göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında cadde üzerinde bir tartışma başladı. Tartışmanın ardından bir kişi olay yerinden ayrıldı ancak daha sonra elinde silahla geri döndü. Şüpheli, tartıştığı kişiye doğru silahla ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Bu saldırı sırasında, olay yerinde bulunan bir vatandaş da bacağına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şu an için her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.