Sakarya’nın Sapanca ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve bir kişinin silahla vurularak yaralanmasına sebep olan olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Çayiçi Mahallesi Yılmaz Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda aralarında daha önceden alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunduğu iddia edilen R.D.T.(14), I.A.(22), ve G.U.(20) tartışmaya başladı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri yanında bulunan silahla G.U.’ya ateş etti. G.U. kanlar içinde yere yığılırken diğer iki kişi olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalayarak gözaltın aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.D.T. savcılıkça serbest bırakılırken, I.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.