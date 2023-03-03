Yeniceköy mahallesinde meydana gelen olayda alacak-verecek tartışmasında Mehmet T.(56)'yi tüfekle ateş ederek ağır yaralayan Koray Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen Mehmet T.(56), kendisine borcu olan Koray Ö.(25) ile denk geldi.

Tartışma sırasında Koray Ö., elindeki tüfekle yakın mesafeden Mehmet T.'ye ateş etti. Mehmet T. Karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli Koray Ö.(25) Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheli Koray Ö.'nün ifadesinde; kendisinin 90 bin TL olan borcununun rakamını yükselttiği için Mehmet T. İle yaşanan tartışmada tüfeği ateşlediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.