Alanyurt yolunda meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mustafa K.(28) yönetimindeki 59 AFR 780 plakalı motosiklet, aynı yöne seyrederken yakıt istasyonuna dönüş yapan sürücü Ahıska Türkü Abdullahev I.(35) yönetimindeki 16 ASN 886 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki eşi Kübra K.(30) ve kızı Elif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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