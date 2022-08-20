İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Onur K. yönetimindeki 34 SE 2788 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmekten olan sürücü Yusuf B.(23) yönetimindeki 16 KJE 73 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.