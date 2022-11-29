İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 50 metre sürüklenerek ağaca çarptı: 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıyan ikiye katlanan otomobildeki yaralılar İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza 20.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Umut Şahin(20) yönetimindeki 16 AFE 896 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye katlandı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki arkadaşı Mehmet Karadeniz(18) araçta sıkışarak yaralandılar. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. 2 yaralı genç de Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.