Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza Alanyurt yolu üzerinde metal sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halindeki sürücü Devran M.(44) yönetimindeki 16 LTZ 63 plakalı motosiklet, kavşaktan çıkış yapan Doğan K.(21) yönetimindeki 06 EV 9640 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonucu devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.