İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Park halindeyken yola çıkan Kerem A.(64) yönetimindeki 16 AFE 491 plakalı hafif ticari araç, Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Salih İ.(30) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.