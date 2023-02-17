Alanyurt yolu üzerinde motosiklet hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Alanyurt yolu üzerinde İnegöl istikametine seyir halinde olan Oğuzhan K. (33) yönetimindeki 16 KKR 08 plakalı hafif ticari araca, aynı istikamette seyir halinde olan Murat A. (23) yönetimindeki 35 BAL 790 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı genç burada tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.