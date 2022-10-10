İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı: 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Celal T. yönetimindeki 16 PN 566 plakalı otomobil, Alanyurt yolundan Zincirlikuyu caddesine manevra yapan Emrah A. yönetimindeki 43 PN 813 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu 43 PN 813 plakalı otomobildeki yolcular Sinem K. ve 1 yaşındaki İsmail B. İle diğer otomobildeki yolcu Muhammed E. yaralandı. 3 yaralı da kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.