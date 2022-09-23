Alanyurt yolunda yine kaza.. Yaralılar var

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında meydana geldi.

İnegöl’den Alanyurt'a seyreden sürücü Muhammed E. Yönetimindeki 16 AAVT 500 plakalı motosiklet, aynı yöne seyrederken sağa dönmek üzere manevra yapan sürücü Ferit A. Yönetimindeki 16 ABZ 628 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı Zahir S. Yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



