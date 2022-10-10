İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada cip, otomobil ve yayanın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ali Talha Can(21) yönetimindeki 16 BOU 28 plakalı Cip, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Emre D.(15)'ye çarptı. Çarpmanın ardından duran Cipe, arkasından gelen sürücü Murat Baydar(38) yönetimindeki 09 JL 536 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu yaya genç ile araçların sürücüleri yaralandı. 3 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.