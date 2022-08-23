Yapım çalışmalarına ara vermeden devam eden İnegöl Belediyesi, Alanyurt bölgesinde Ertuğrulgazi ve Yeni Mahallede 23 sokakta sathi kaplama çalışmasını sürdürüyor. Toplam 4140 metre uzunluğunda sathi kaplama yapılacak çalışmanın 15 günde tamamlanması hedefleniyor.

İnegöl Belediyesi yaz aylarıyla birlikte hız verdiğimiz yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahallelerde altyapı ve üstyapı çalışmaları bir bir tamamlayarak eksikler giderilirken, bu doğrultuda aciliyetler belirlenerek geleceğin İnegöl’ünün imarı planlar doğrultusunda ilmek ilmek işleniyor. Yeni yapılaşmaların yoğun olduğu Alanyurt bölgesinde bir kısmı konut bir kısmı sanayi alanı olan Ertuğrulgazi ve Yeni Mahale bölgesinde de 23 sokağı kapsayan sathi kaplama çalışmasının startı verildi. Geçtiğimiz hafta başlayan çalışmalar kapsamında Yeni Mahallede 5, Ertuğrulgazi Mahallesinde ise 18 sokakta kaplama yapılacak.

“YAZ AYLARINDA YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİYORUZ”

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Hummalı bir çalışmayla yol kaplamasını sürdüren ekiplerden bilgi alan Başkan Taban, devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda da bulundu. Yapım çalışmalarında hava şartlarının uygun olmasının da önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Bugün Yeni Mahalle ve Ertuğrulgazi Mahallelerimizde devam eden sathi kaplama çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir aradayız. Bu bölge gerek bir miktar sanayi yapıları gerekse de bir miktar konut yapılarının olduğu bölgeler. Şehrimizde konforu arttıracak çalışmaları sürdürüyoruz. Kendimize hedefler koyduk ve imara açılmış tüm bölgelerde yapılaşmanın önünden giderek imara açıksa bu bölge hızlı şekilde işlerini tamamlayalım ve insanlar da oraya konut ve ticari yapılarını yapsınlar istiyoruz. Tabi bu çalışmalar için iklim ve hava koşullarının da uygun olması lazım. İçinde bulunduğumuz yaz aylarıyla birlikte bunlara hız veriyoruz” dedi.

15 GÜNDE TAMAMLANACAK

Ertuğrulgazi ve Yeni Mahallede 15 gün daha devam edecek bir çalışma başlatıldığını kaydeden Başkan Taban, “23 sokağımızda 4140 metre uzunluğunda kaplama yapılıyor. Genişliği 7 ila 10 metre arasında değişen sokaklarımızda önce PMT serim işlemleri yapılıyor, sonrasında da sathi kaplama gerçekleştiriliyor. Yeni Mahallede 770 metre uzunluğunda 5 sokağımızda; Kazım Karabekir Caddesi, Işılay, Mavi, Nilüfer ve Ada Sokaklarda çalışma yapılıyor. Ertuğrulgazi Mahallesinde ise 3370 metre uzunluğunda; Tezcan, Vadi, Memiş, Işın, Şeker, Sezgin, Ender, Kader, Korkmaz, Ahsen, Marmaris, Yeniçağ, Hediye, Havadar, Tunaboyu, Mimoza, Makber ve bir adet isimsiz sokağımız olmak üzere toplam 18 sokakta sathi kaplama yapılıyor. Hava şartları elvermesi durumunda 15 gün içerisinde çalışmayı tamamlayacağız. Bunları ben çok kıymetli çalışmalar olarak görüyorum. Çalışmanın bu muhitte oturan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.