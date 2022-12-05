İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen kazada özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü İbrahim S.(73) yönetimindeki 16 KFB 78 plakalı motosiklet, Esentepe mahallesi Esenler caddesinden yola çıkan sürücü Maşallah A.(48) yönetimindeki 16 M 06111 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Kaskı parçalara ayrılan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.