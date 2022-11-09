Saadet Partisi Yunus Emre Mahalle Başkanı Sedat Şahin, Alanyurt bölgesindeki sorunları gündeme getirerek çözülmesi adına çağrı yaptı.

Akpınar Caddesi ve Kozluca Bulvarında yaşanan aksaklıkları, Saadet Partisi’nin daha önce de gündeme getirmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten Şahin, yayaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. 55 bini aşkın nüfusun yaşadığı Alanyurt bölgesinde ikinci bir pazar alanı gerekliliğini vurgulayan Şahin, “İnegöl Belediyesi bu konuyu gündemine almalıdır” dedi.

Şahin, bölgede aynı zamanda üst katlara su çıkmama sorununa değinerek ‘ 2022 yılı İnegöl’ünde musluklardan yeterli su akmaması vatandaşa reva mıdır?’ sorusunu şehri yönetenlere yöneltti.

Sedat Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

SON İKİ YILDA ÜÇÜNCÜ AÇIKLAMAMIZ FAKAT ÇÖZÜM YOK!

“Bugünkü basın açıklamamızda, Alanyurt bölgesinde yaşanan ve en kısa zamanda çözülmesi gereken 3 farklı sorunu vatandaşlarımızın da talepleriyle gündeme getireceğiz. Öncelikle, geçtiğimiz iki yılda 2 kez gündeme getirilen ve hiçbir düzenleme çalışması yapılmayan Kozluca Bulvarı ve Akpınar Caddesi üzerindeki eksiklikleri bir kez daha gündeme getirmek istiyorum. Önceki açıklamamızda da gündeme getirdiğimiz gibi, Akpınar Caddesi'nde yaya kaldırımlarının yetersiz oluşu nedeniyle vatandaşlar yola paralel yürüyerek ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle Akpınar Caddesi'nin başlangıcında bulunan viraj noktasına acil müdahale edilmesi gerekmektedir. Yol genişletilmeli ve yayaların kullanımına uygun kaldırımlar ivedilikle yapılmalıdır. Araçların geçiş kolaylığı orta refüj yapılarak sağlanmalıdır. Bunca geniş bir caddenin büyük bir bölümünde yapılmış olan kaldırımlar, atıl vaziyetten kurtarılmalı ve Kozluca Bulvarı’na ulaştırılmalıdır. Bu eksiklikler bir an önce gereken hizmetler yerine getirilerek ortadan kaldırılmalıdır. Bizler Saadet Partisi Alanyurt teşkilatları olarak Akpınar Caddesi ve Kozluca Bulvarı'nı kullanan özellikle yaya vatandaşlarımızı dikkatli olmaları hususunda uyarıyor ve kendileri için endişelendiğimizi belirtmek istiyorum.”

İNEGÖL BELEDİYESİ BU KONUYU GÜNDEME ALMALI

“Vatandaşlarımızın bir başka talebi ve artık gerekliliği neredeyse şart olan diğer konu ise ikinci bir pazar alanı. Alanyurt bölgesi içerisinde 5 mahalle barındırmakta ve bölgede 55 bini aşkın nüfus ikamet etmekte. Nüfus yoğunluğu böylesine yüksek olan bölgemizde sadece bir kapalı pazar alanının bulunması ve haftanın bir günü pazar kurulması vatandaşları mağdur ediyor. Alanyurt bölgemizde, fiziki çalışmalar, ulaşılabilirlik ve mevcut pazar alanına göre doğru konumlandırılmış bir başka kapalı pazar alanına ihtiyaç vardır. Konuyla ilgili, özellikle mevcut pazar alanının bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'ne uzak mahalle sakinlerinden şikayet geliyor ve vatandaşlar mağduriyetini dile getiriyor. Alanyurta yapılacak ikinci bir pazar alanını İnegöl Belediyesi en kısa sürede gündeme almalıdır.”

2022 YILINDA MUSLUKTAN SUYUN YETERSİZ AKMASI VATANDAŞA REVA MI?

“Değinmek istediğimiz son sorun ise yine geçtiğimiz Haziran ayında gündeme getirdiğimiz 'üst katlara su çıkmaması' sorunu. İnegöl’ümüzün dönem dönem her mahallesinde yaşanan su sıkıntısı son aylarda Alanyurt bölgesindeki mahallerimize sirayet etmiş durumda. Özellikle Yeni Mahalle, Yunus Emre Mahallesi ve Esentepe Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımız evlerinde su akmamasından ve basınç azlığından şikayetçi. Basınçsız gelen suyun çamaşır makinelerini bile çalıştırmadığı ifade ediliyor. İlçemizi yönetenlere, önceki basın açıklamamızda sorduğumuz gibi bu basın açıklamamızda da aynı soruyu sormak istiyoruz 2022 yılı İnegöl'ünde vatandaşın musluğundan suyun yetersiz akması reva mı? Bu vesileyle gündeme getirdiğimiz sorunların aciliyetli çözülmesini vatandaşımız adına talep eder ve takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.”