Kocaeli’de tekel bayiye giderek alkollü içecek alan müşteri, parasını ödemeden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, müşterinin alkollü olduğu, daha sonra ürünleri geri vererek özür dilediği öğrenildi.

Körfez ilçesinde bulunan tekel bayiye gelen bir müşteri, dükkan sahibinden 2 alkollü içki istedi. Poşete konulan içkileri alan müşteri, parayı ödemeden hızlıca kaçarak uzaklaştı. Dükkan sahibi ise peşinden koşarak yetişmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Müşterinin alkollü olduğu, dükkan sahibine daha sonra alkolleri iade ederek özür dilediği öğrenildi.