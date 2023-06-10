Çir kişi, ikinci el aldığı motosikleti piyasa fiyatının üzerinde aldığını öne sürerek geri vermek istedi. Motosikleti geri iade edemeyen kişi, motosikleti üzerine benzin döküp yaktı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Tansel Göde, Uğur Ç.’den ikinci el motosiklet aldı. İddiaya göre, 30 bin liraya aldığı motosikleti piyasanın üzerinde bir fiyata aldığını öne süren Tansel Göde, iade etmek istedi. Motosikleti satan Uğur Ç. ise motosikleti geri alabileceğini ancak parasını tek seferde ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Tansel Göde, motosikleti Uğur Ç.’nin iş yerinin önüne götürerek, üzerine benzin döküp yaktı.

Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motoru söndürdü. Yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi.