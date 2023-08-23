Sonbaharın gelmesi ile birlikte alerjik hastalıkların görülme sıklığının artacağını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Ömer Faik Sağun, korunma yolları ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Ömer Faik Sağun, günümüzde sık görülen alerji hastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Baharın gelmesiyle birlikte alerjik hastalıkların görülme sıklığında artış olacağını öngördüklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Ömer Faik Sağun, "Alerjinin en büyük nedeni havada yayılan ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturdukları polenlerdir. Kişi alerjik bünyeye sahipse, vücuda giren polenler bazı maddelerin salgılanmasına neden olur. Bu da gözlerdeki ve burun zarlarındaki kılcal damarların genişleyerek dokuların şişmesine yol açar. Bunun sonucunda bahar alerjisi oluşur. Bahar alerjisi halk arasında saman nezlesi olarak da bilinmektedir" diye konuştu.

"Alerji çok sık görülen bir hastalıktır"

Alerji normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevap ifade eden Uzman Sağun, "Alerji çok sık görülen bir hastalıktır. Genetik yatkınlık ve çevresel faktörler ortaya çıkışında önemli rol oynar. İmmün sistem (Bağışıklık sistemi), normal olarak vücudumuzu bakteri, virüs gibi mikroplara ve zararlı maddelere karşı korur. Ancak normalde zararlı olmayan maddelere karşı immün sistem abartılı cevaplar vermeye başlar ise buna alerji denir. Alerjik hastaların immün sistemleri bazı maddelere karşı aşırı hassastır. Bu maddelerle karşılaşınca immün sistem kontrolden çıkar ve kaşıntı, kızarıklık, şişme, spazm, göz yaşarması, burun akıntısı gibi alerjik şikayetler ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

"Bahar alerjisinin nedenleri ağaçlar ve çimenlerden yayılan polenlerdir"

Alerjiyi başlatan maddeye alerjen dendiğini ifade eden Uzman Ömer Faik Sağun, "Polen, küf, hayvan tüyü, ev tozu, ilaçlar ve gıdalar en sık karşılaşılan alerjenlerdir. Özellikle bahar mevsiminde ortaya çıkan, burun akıntısı, burunda tıkanıklık, gözlerde yaşarma ve hapşırma belirtileri ile seyreden tablo bahar alerjisi ya da mevsimsel alerjik rinit olarak adlandırılır. Bahar alerjisinin nedenleri ağaçlar ve çimenlerden yayılan polenlerdir. Polenler havadan burun, göz ve boğazımıza yapışarak birikirler. Daha sonra alerjik reaksiyon ve buna bağlı belirtiler ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

"Tedavi edilmezse sinüzit, otit ve astıma neden olur"

Bahar alerjisi tedavisi hakkında bilgiler veren Sağun, "Alerjik rinit (bahar alerjisi) uzun süren hasta hekim ilişkisi ve sabır gerektiren bir tedavidir. Tedavide alerjenlerden korunma yanında burundan kortizonlu spreyler ve antialerjik ilaçlar kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla dengeli beslenilmeli, istirahat edilmeli ve bol su içilmelidir. A, B, C ve E vitaminli besinler tüketilmelidir. Alerjenlerden uzak kalınmalı, mutlak surette korunulmalıdır. Stresten uzak yaşamalı, alkol, sigara tüketilmemelidir. Bazı hastalarda immünoterapi yani aşı uygulaması yapılmaktadır. İmmünoterapi için seçilecek hastalar genellikle alerjisi ilaçlarla kontrol edilemeyen veya ilaç yan etkilerinden rahatsız olan hastalardır. Hastada en az iki mevsim veya 6 ay alerji bulguları varsa aşı düşünülebilir. Hastalık göz kaşıntısı ve hapşırmaktan ibaret basit bir hastalık değildir. Tedavi edilmezse ve önlem alınmazsa tekrarlar. Sinüzit, otit ve astıma neden teşkil edebilir" dedi.

"Yağmur yağdıktan sonra ve akşam saatlerinde polen yoğunluğu azalır"

Bahar alerjisinden korunma yolları hakkında bilgiler veren Ömer Faik Sağun “Önce hangi polenin alerji yaptığının bilinmesi gereklidir. Bunun için alerji testi gereklidir. Polenler coğrafi bölgelere göre değişkenlik gösterir. Sabahtan öğlene kadar polenler en yüksek seviyede bulunur. Yağmur yağdıktan sonra ve akşam saatlerinde polen yoğunluğu azalır. Polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde, kuru ve rüzgarlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkmayın. Polen mevsiminde spor için kapalı alanları tercih edin. Eve geldiğinizde giysilerinizi değiştirin Uzun kollu elbiseler ve pantolon giyin. Eve geldiğinizde duş alın ve bol su ile yüzünüzü yıkayın. Polenlerin yoğun olduğu saatlerde kapı, pencere açmayın. Doktorunuz tarafından reçete edilen ilaçlarınızı düzenli kullanın. Rüzgarlı havalarda dışarıda bulunmamaya çalışın" diye konuştu.