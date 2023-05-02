Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg-Marxloh kentinde faaliyet gösteren Alevi Bektaşi Kültür Derneği, yıllardır geleneksel hale getirdikleri ilk bahar şenliğini düzenledi.Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Almanya'da Duisburg-Marxloh kentinde 4 gün süren etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kadın kollarının ve gönüllü kadınların hazırladığı lezzetli yemekler misafirlere sunulurken, erkekler de mangal başında görev aldı.

Derneğin saz grubu "Melodi" ise etkinliğe renk kattı.

Alevi Bektaşi Kültür Derneği Başkanı Deniz Güner, yönetim olarak 4 gün süren etkinliğe yoğun ilgiden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirererek, "Böyle bir etkinliğin amacı; canlarımızı, dostlarımızı bir araya getirmek. Birlik ve beraberlik içinde olmak. Bir arada kaynaşmak, sohbet etmek, bir arada görmek. Maalesef, çoğu zaman ya cenazelerde veya düğünlerde bir araya geliyoruz ve görüşüyoruz. Onun için böyle etkinlikler, bizim için çok önemli. Pandemi nedeniyle zaten çoğu etkinlikler ve faaliyetler durdu. Çok şükür yine her şey normale döndü" dedi.

"DEV PROJEYE HAZIR OLUN "

Yaklaşık 7 yıldır Cemevi projemiz var. Duisburg-Marxloh Weselerstr üzerindeki arsaları satın aldıklarını kaydeden Güner, "Sıfırdan, dev bir projemiz olduğu için belediye ile halen çalışmalarımız devam ediyor. Şu an her şey yolunda çok iyi gidiyor. Teknik çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki, maddi olarak da, alt yapı çalışmalarımız da sürüyor. Böyle dev projeler göründüğü gibi kolay olmuyor. Çok çaba sarf etmek lazım. Çok çalışmak lazım ve mücadele etmek lazım. Bizler de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Kısmetse inşallah bu yılsonunda maddi olarak önümüzü daha net şekilde görerek gelecek yıl inşaatımıza başlayacağız. Canlarımız, dev projeye hazır olsunlar" diye konuştu.