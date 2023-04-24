Dünden bugüne kadar hit olmuş şarkılarını 2 saat boyunca arka arkaya söyleyen Aleyna Tilki, dansları ve enerjisiyle herkesi İstanbul Maltepe'de kendine hayran bıraktı.İSTANBUL (İGFA) - Ses tellerinden yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle konserlerine ara veren Aleyna Tilki dört ay sonra ilk defa dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Maltepe Etkinlik Alanında sahneye çıktı.

Yaklaşık 2 saat boyunca hit şarkılarını arka arkaya söyleyen Aleyna Tilki, danslarıyla da İstanbullulara kendisini hayran bıraktı.