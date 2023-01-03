ALİ AKKUŞ İLE ANLAŞTIK



İnegölspor’umuz, 2. Lig ekibi Çorum Futbol Kulübü’nden orta saha oyuncusu Ali Akkuş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.



Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyemiz Sinan Taylan, şunları söyledi:

“Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Çorum Futbol Kulübü’nden orta saha oyuncusu Ali Akkuş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de Ali kardeşimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ali kardeşimizin takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Şuanda görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Birkaç gün içinde anlaşma sağladığımız oyuncularımızı kamuoyu ile paylaşacağız.”



Ali Akkuş ise “İnegölspor gibi köklü ve büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Hedeflerim var. Bu doğrultuda hem İnegölspor’a katkı sağlamak hem de hedeflerime adım adım ilerlemek istiyorum. İnşallah ligde istediğimiz sonuçları alarak en kısa sürede hak ettiğimiz noktalara çıkarız. Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.”ifadelerini kullandı.