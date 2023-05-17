Balıkesir’in Burhaniye İlçesi merkezinde yer alan ve birçok esnafın bulunduğu Ali Çetinkaya Caddesi ve caddeye bağlı Mithat Paşa, Şevket Hoca ve Pasaj Sokaklarını kapsayan “Ali Çetinkaya Yayalaştırma Projesinin” 1. Etabının tamamlanması için ekipler eş zamanlı olarak çalışmalarına devam ediyor.

Ortalama 300 metre ana cadde ve toplam 200 metre uzunluğunda caddeye bağlı sokakları kapsayan proje ile Burhaniye’nin merkezinde yer alan Ali Çetinkaya Caddesi yeni çehresine kavuşmaya başladı. Yıllardır, farklı dönemlerde yenileme çalışmalarının yapıldığı cadde, Başkan Deveciler’in projesi ile köklü bir değişim yaşayacak.

Cadde esnafı ile yapılan görüşmelerle başından beri ortak akıl ile yürütülen, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler‘in de önem verdiği projelerinden biri olan yayalaştırma projesi için elektriğinden internetine, yağmur suyu hattından kanalizasyon altyapısına kadar tüm altyapı çalışmaları hassasiyet ile tamamlanıyor. Özellikle Pasaj Sokak’ta kullanılamaz duruma gelen altyapı tamamıyla değiştirilerek, taş döşeme işlemi tamamlandıktan sonra tamirat için tekrar yolun bozulmaması amacıyla çalışma alanındaki tüm kontroller yetkililerce sağlanıyor. Altyapı borulama sistemi tamamlanan proje alanında aydınlatma direkleri montajı da yapılmaya başlandı.

Yakın çevreden seçilmiş bölgenin en sağlam taşları ile döşenecek caddenin kullanımının uzun süreli sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanırken, elektrik kablolarının altyapıdan geçirilerek caddedeki görüntü kirliliği en aza indirilmesi gibi çalışmalarla; doğallık ve modernliğin bir arada olacağı bir görünüm amaçlanıyor. Görme engelli taşları ve tekerli sandalyeye uygun düz zemini ile “Engelsiz Burhaniye’ye” yakışır şekilde projelendirilmiş alanda yer alacak süs havuzu ve 3 adet modern soyut heykel için de heykeltraşlar çalışmalarına başladı. Tamamlandığında Burhaniye’nin tarihi merkezine değer katacak ve potansiyelini arttıracak projesi ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Yıllardır son haline kavuşamayan Ali Çetinkaya Caddemiz ve çevre sokaklarını kapsayan projemiz ile kalıcı bir çözüm üreteceğiz. Esnafımıza can suyu olacak alanda vatandaşlarımız da keyifle alışverişlerini yapabilecekler. Burhaniye’mize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.