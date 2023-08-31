30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli’de bulunan tarihi Hereke Kalesi’nde vatandaşlara konser veren Ali Kınık, sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Körfez Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılında Hereke Kalesi’nde Ali Kınık konseri düzenledi. Konser öncesinde Körfez Belediyesi Mehteran Takımı mini konser gerçekleştirdi. Konseri dinleyenler arasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları, siyasi parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konser öncesinde konuşma gerçekleştiren Başkan Söğüt, “Bugün sizinle çok özel bir günde ve çok özel mekanda birlikteyiz. Bu nedenle çok ama çok mutluyum. Burası binlerce yılın tanığı Hereke Kalesi. Burada sık sık kültür sanat etkinlikleriyle bir araya geleceğiz. Buralardan, Hereke’nin gecesine ve gündüzüne bakacak, ay ışığında yakamozları izleyeceğiz. Bu özel günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere fedakar ve kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan Ali Kınık, sevilen şarkılarını seslendirdi. Ellerinde Türk bayrakları ile şarkılara eşlik eden vatandaşlar, unutulmaz bir gece yaşadı. Gece sonunda gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ise izleyenleri büyüledi.