Fenerbahçeliler Derneklerinin Akreditasyon Toplantısına katılan İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Başkanı İhsan Gönül, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a İnegöl Mobilyasını temsil eden Sarı-lacivert renkte minyatür bir koltuk hediye etti.

İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Başkanı İhsan Gönül ve yönetim kurulu üyesi Kamil Çetin, Fenerbahçe Spor Kulübünün düzenlediği ve Fenerbahçe Dernek başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Derneklerle ilgili Akreditasyon Toplantısına katıldı.

Toplantı sonunda Başkan Gönül, İnegöl Mobilyasını temsil eden Sarı-Lacivert renkli minyatür bir koltuğu günün anısına Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a takdim etti.